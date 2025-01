Movieplayer.it - Lauren Graham protagonista di The Z-Suite: il trailer svela la data di uscita della nuova commedia

Leggi su Movieplayer.it

La star di Una mamma per amicaaffronta la Gen Z nel primodi The Z-, laoriginale di Tubi., famosa per il ruolo di Lorelai in Una mamma per amica, e Nico Santos, noto per Superstore, affrontano la Gen Z in The Z-, laoriginale di Tubi. Lo show debutterà con i primi due episodi giovedì 6 febbraio, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana. Lunedì, il servizio di streaming ha pubblicato il primo, che vede Nico Santos riunito con il suo ex collega di Superstore, Mark McKinney. Nella serie,e Santos interpretano Monica Marks e Doug Garcia, due dirigenti pubblicitari che vengono estromessi dalla loro agenzia per fare spazio a un .