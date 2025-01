Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Di Michele: «Nico Paz adatto all’Inter! Punterei su Frattesi»

David Di, ex calciatore italiano, ha rilasciato un’intervistaa Inter-News. Le prossime sfide contro Sparta Praga e Lecce, la situazione di Kristjan Asllani e il mercato sono stati i temi trattati.Di, l’Inter ha reagito dopo il pareggio con il Bologna portando a casa un successo contro l’Empoli per 3-1. Come arrivano i nerazzurri alla trasferta di Praga?L’Inter ha trovato una vittoria importante contro l’Empoli, evitando così un aumento del divario dal Napoli. Ma soprattutto si avvicina alla prossima sfida con grandi consapevolezze, anche se sta facendo riposare vari uomini: penso a Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, lo stesso Bastoni. L’Inter è in ottime condizioni e in una situazione fisica e mentale importante.Secondo lei, quale sarà la chiave della sfida contro il Lecce?Il divario tece di rosa è parecchio ampio, lo dicono i numeri.