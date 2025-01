Lopinionista.it - Beppe Carletti: “Soldi in tasca non ne ho… ma lassù mi è rimasto Dio”, nuovo libro con 2 cd

NOVELLARA – Domenica 23 febbraio durante il Nomadincontro a Novellara (Reggio Emilia), e in occasione del 6° Premio Augusto Daolio, sarà presentato illavoro editoriale didei Nomadi. Si tratta di un cofanetto composto da undi 100 pagine e 2 CD (contenente anche brani inediti) intitolato “innon ne ho. mami èDio” (Azzurra Music).Tramite la penna di Marco Rettani che trasforma il racconto in una gradevolissima lettura,Carle?ti narra in ordine cronologico la storia di una delle band italiane più leggendarie, i Nomadi, attraverso lo sviluppo di alcune fondamentali tappe della vita. Dalla scoperta della “straordinaria voce” di Augusto Daolio in un bar di Mantova nel 1963 ai primi successi. Passando per il primo Sanremo, l’ascesa, la caduta, l’oblio e la nuova salita alle stelle.