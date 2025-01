Anteprima24.it - Notte dei Falò, Nusco si conferma “capitale” d’Irpinia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiL’edizione 2025 delladei, siessere un evento consolidato della Campania che riesce a promuovere musica ed enogastronomia attraverso un percorso di grande attrazione culturale e turistico in uno dei borghi più belli d’Italia, rappresentante di quel Made in Italy inteso come espressione dell’eccellenza italiana.Dal 17 al 19 gennaio, fiumi di visitatori hanno attraversato le stradine dell’antico borgo in un’atmosfera ospitale e suggestiva. Soddisfatto il sindaco diAntonio Iuliano: “E’ sempre una grande emozione il momento dell’accensione, dietro questic’è una comunità intera che si riconosce in una tradizione e la considera un elemento prezioso nella definizione della propria identità. Tanto entusiasmo e tanto coinvolgimento di tutte le associazioni presenti sul territorio che ringrazio di cuore per l’impegno e l’abnegazione, dalla Pro loco alla Misericordia.