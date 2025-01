Terzotemponapoli.com - Non solo il Napoli su Dorgu (e Duran): gli aggiornamenti

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ile l’interesse per: di seguito alcune righe tratte dal sito www.gianlucadimarzio.com. Patricksi sta rendendo protagonista in questa stagione di Serie A con il Lecce. Il classe 2004, fino in questo momento, ha registrato 3 gol e 1 assist in 20 presenze.Entrato a far parte della prima squadra del Lecce dopo una stagione insieme all’U19 nel luglio 2023, adesso sul danese ci sono le attenzioni di diversi top club, italiani e non.NonilsuNello specifico, il direttore sportivo dei giallorossi pugliesi, Pantaleo Corvino, è a Milano proprio per incontrare i club interessati al giocatore a partire dall’estate. Si tratta di, Milan, Inter e Juve.L’idea sarebbe quella di trovare a breve un accordo per il trasferimento a luglio, salvo offerte da 40 milioni (bonus inclusi) che potrebbero portare la società a vendere già adesso.