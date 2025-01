Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Roma, Rensch parte dalla panchina: la spiegazione di Farioli

2025-01-19 17:07:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal:Sembra ormai solo una questione di tempo, presto la(oltre al portiere) potrà accogliere un nuovo terzino destro: il prescelto è Devyne, 22enne in scadenza a giugno con l’Ajax. Un ulteriore indizio sulla trattativa alle battute finali con il club di Amsterdam è arrivatoscelta del tecnico italiano Francescodi non far partire titolare, preferendo al suo posto il danese Gaaei, che non giocava una partita ufficiale da quasi un mese. Nonostante tutto lasci pensare a questioni di mercato, l’allenatore 35enne ha dato unaben diversa.: “L’ho fatto per proteggere, spero che rimanga”Infatti,ha negato che il motivo dell’esclusione disia l’imminente trasferimento: “Devyne si sta allenando bene.