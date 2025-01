News.robadadonne.it - “Chiara ha salvato nostra figlia da un problema grave” la rivelazione di Ermal Meta

7 mesi faè diventato papà della piccola Fortuna, avuta con la compagnaSturdà, e ospite nel salotto televisivo di Verissimo il musicista di origine albanese ha raccontato le gioie e le difficoltà della paternità. A partire dal momento della nascita, descritto come “un parto molto difficile”, conclusosi fortunatamente nel migliore dei modi.“Io sono cambiato nel momento in cui l’ho vista . afferma– Quando me l’hanno mostrata lei era bellissima e io continuavo a chiedere ai medici ‘Ma è lei?’, come se non ci credessi. È un’emozione troppo grande da contenere e non lo capisci finchè non lo vivi”., però, ha anche spiegato di aver vissuto un momento particolarmente complicato in questi sette mesi, ringraziando pubblicamente la compagna per essere stata “un’eroina”.