Avengers Age of Ultron | tutto quello che c’è da sapere sul film

Age of: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 20 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondaAge ofdel 2015 per la regia di Joss Whedon. La pellicola, basata sul team di supereroi Marvel Comics dei Vendicatori, è l’undicesimodel Marvel Cinematic Universe ed è il sequel di The(2012). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaTony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, ad affrontare la prova più ardua di sempre: fermare il misterioso, un avversario terrificante e tecnologico emerso dall’ombra e deciso a sterminare l’umanità.