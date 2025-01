Lanazione.it - 19 gennaio, Giornata della neve. Quando Firenze fu avvolta da giorni di gelo polare

Leggi su Lanazione.it

, 192025 – Oggi, nel giorno in cui si celebra la, riportiamo alla memoria quanto avvenne neldel 1709,e la Toscana, ma non solo, vissero un’odissea di ghiaccio. In confronto, le gelati anche forti che sono poi venute dopo, appaiono tutte insignificanti. Basti pensare che il "Ghetto Ebraico" venne attrezzato per ospitare i "profughi del": si approfittò dei vicoli stretti per accendere ‘fornacette’ di pietra, e per non far evaporare il calore, i vicoli furono addirittura coperti. Ci fu un esodo disperato di famiglie dal Mugello e dalle montagne toscane alle pianure. Gli alberi da frutta arrivarono a scoppiare per il. Centinaia di anziani, bambini e indigenti arrivarono a morire per la cosiddetta ‘Morte Bianca’. Il 19ci si mise anche il forte vento a far crollare ulteriormente le temperature.