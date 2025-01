Ilrestodelcarlino.it - Si riparte da Pinocchio

Domani alle 16.30 tornano "Le Domeniche di S.Ilario", rassegna Teatro per Ragazzi e Famiglie in collaborazione con Associazione 5T e Comune. In scena al Piccolo Teatro in Piazza lo spettacolo ". Vita e opere" della compagnia Progetto g.g. ideato e interpretato da Francesca Grisenti con al pianoforte l’accompagnamento e le canzoni del cantautore Davide Zilli. A fine ‘800 viene pubblicato "Le avventure di". Storia di un burattino in cui la mirabile penna di Carlo Collodi, tra mille colpi di scena, narra le peripezie di vita a volte accidentali, a volte dannose, a volte crudeli, a volte tenerissime, di. Una marionetta animata che è molto, molto di più di un semplice pezzo di legno. Ingresso a 5 euro. Prevendite: Tabaccheria Merlini, piazza Repubblica, Sant’Ilario d’Enza.