Oasport.it - Si ferma l’avventura di Jasmine Paolini agli Australian Open: la veterana Svitolina vince in rimonta

Una Elinavecchio stampo si qualifica per gli ottavi di finale degli: dopo una partenza difficile, l’ucraina ha trovato il suo miglior tennis e ha ribaltatocon il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in un’ora e tre quarti. Qualche chance di troppo sbata per la nativa di Castelnuovo Garfagnana a inizio secondo set e poi semplicemente un’avversaria che non le ha concesso più spazi.ottavi troverà Veronika Kudermetova.Nel primo set èad approcciare meglio il match: l’ucraina riesce a brekkare sull’1-1 grazie a tre errori di dritto da parte di. Da qui in avanti però arriva una striscia di ben sei giochi consecutivi da parte della giocatrice toscana a cavallo tra il primo e il secondo set: il contro-break arriva a zero con una risposta di rovescio in allungo bellissima a suggellarlo.