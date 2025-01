Isaechia.it - Michele Morrone beccato a baciarsi con un volto noto che recentemente è stato al centro di un discusso gossip (Foto)

L’attore e modello 32enneavrebbe ritrovato l’amore al fianco di una donna che ultimamente è finita aldel.Il protagonista di ‘365 Giorni‘, dopo la fine della relazione con la ventenne Moara Sorio (QUI i dettagli), èinsieme a Marialuisa Jacobelli. La giornalista di Sport Mediaset nonché ex tentatrice di Temptation Island ha occupato ampio spazio tra le pagine dei giornali di. Lo scorso ottobre. infatti, avrebbe intrattenuto un flirt con Francesco Totti. La compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, intercettata da Valerio Staffelli per Striscia la notizia, aveva però negato un tradimento da parte di Totti. “Francesco non ha nulla da frasi perdonare“, le sue parole. Lo stesso Totti aveva smentito il pettegolezzo, mentre Marialuisa (figlia del giornalista Xavier Jacobelli) aveva confermato le voci (QUI i dettagli).