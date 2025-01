Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2025 in DIRETTA: riscatto Odermatt, Von Allmen secondo! Paris ai piedi del podio

13.43: Infortunio per il francese Giezendanner, che nella compressione nella parte finale subisce una sollecitazione al ginocchio destro e si ferma accasciandosi a terra. Giezendanner è a bordo pista e dovrà scendere con il toboga per cui è previsto un lungo stop. Francesi davvero sfortunati in questa stagione13.43: Questa la classifica provvisoria:1 MarcoSUI 2:22.582 Franjo VonSUI 2:22.95 +0.373 Miha Hrobat SLO 2:23.15 +0.574 DominikITA 2:23.27 +0.695 Cameron Alexander CAN 2:23.29 +0.716 Bryce Bennett USA 2:23.41 +0.837 Justin Murisier SUI 2:23.76 +1.188 James Crawford CAN 2:23.86 +1.289 Florian Schieder ITA 2:23.95 +1.3710 Ryan Cochran-Siegle USA 2:24.