Legnano ultimatum del Comune a Movibus | Ripristinate le corse soppresse dei pullman

(Milano), 18 gennaio 2025 – Ripristinare lecon il nuovo orario di quest’anno: nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Mobilità Marco Bianchi hanno convocato e incontrato i rappresentanti dia Palazzo Malinverni, a seguito delle modifiche introdotte nel servizio di trasporto autostradale con l’inizio del 2025 e delle ricadute sull’utenza. per chiedere all’azienda di trasporti un passo indietro rispetto a quanto deciso.“Abbiamo chiesto all’azienda la massima tutela delle esigenze dei passeggeri, che si traduce nel ripristino dellecon il nuovo anno – spiega Radice –. Siamo a fianco dei lavoratori e degli studenti che devono raggiungere il loro posto di lavoro e di studio; una posizione che avevamo già espresso con documenti negli incontri avuti con l’Agenzia di bacino del Trasporto Pubblico Locale e in Prefettura e che è stata votata con una mozione in Consiglio comunale".