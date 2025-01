Danza, a Pomigliano due giorni di formazione per preparare i grandi appuntamenti

Leggi su Ildenaro.it

di Massimiliano CrausLa terza tappa del progetto “Lavoro”, diretto da Gino Labate ed Emanuela Campiciano, è ormai alle porte presso la sede di. Per il weekend del 25 e 26 gennaio, MIPAD ed il Barcelona Ballet Project allestiranno infatti una nuova full immersion per fornire strumenti adeguati ai giovani talenti partecipanti per superare le audizione promosse in seno al corso. A cominciare proprio dalle audizioni per accedere all’International Dance Center Catalunya di Barcellona ed allo Scouting Dance del prossimo 29 marzo con la presenza esclusiva dei talent scout della Jeoffrey Ballet School, della London Contemporary Dance School, dell’Africa Guzman Escuela de Ballet e della Complexions Contemporary Ballet Academy. Quattro istituzioni coreutiche provenienti da tutto il mondo appannaggio dei baldi giovani di Gino Labate e del suo “Lavoro”.