Amici Anticipazioni | Sfide Assenze e Commozione In Studio!

Una nuova puntata dipiena di emozioni:serrate, ospiti speciali e momenti che hanno commosso tutti. Ecco che cosa è accaduto!La nuova puntata del talent show più amato dagli italiani si preannuncia ricca di colpi di scena, emozioni e tanto talento. Registrata da poco, questa puntata promette di regalare ai fan diun mix perfetto tra competizione, spettacolo e storie personali che toccano il cuore. Andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel prossimo appuntamento.Gli ospiti speciali della puntata saranno Alfa, che si esibirà sulle note di Filo Rosso, e Javier Rojas, ex allievo di19, che torna a casa per un momento emozionante. In questa occasione, i giudici delle gare saranno personaggi di spicco: Rebecca Bianchi per il ballo e Alessandro Cattelan per il canto.Letra gli allievi sono state il fulcro della puntata.