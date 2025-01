Stadio Inter e Milan contattano le banche per 15 mld | previsti ricavi faraonici

Leggi su Ilnerazzurro.it

Questos’ha da fare. E sembra che il momento, forse, sia davvero arrivato. Il sindaco dio, Beppe Sala, ha fatto sapere comeentro il mese di febbraio dovranno presentare il piano finanziario per la presa in gestione di San Siro e area circostante al fine di costruire il nuovo Meazza.Qualcosa si muoveChestessero pensando di puntare su un nuovo San Siro piuttosto che su unonuovo di zecca è notizia di mesi fa. Da quel momento, però, tutto è stato silenzioso. Oggi, invece, come rivelato dal Corriere della Sera,si stanno muovendo a grandi passi nella realizzazione del nuovo progetto: “Secondo indiscrezioni,hanno aperto il cantiere finanziario per la costruzione del nuovo. Di recente, i due club avrebbero iniziato a sondare le grandiitaliane enazionali per un progetto del valore compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro.