Scoppia la tenuta di un tubo, allagate alcune aule: allarme rientrato all'Isis di Gazzaniga

. Sarebbe stato lo scoppio delladi una causare l’allagamento di venerdì mattina (17 gennaio)di.L’è in ogni cosanel giro di poche ore: la perdita di acqua aveva reso inagibilidell’edificio scolastico nelle prime ore della mattinata, ma già intorno alle 11 i tecnici inviati dalla Provincia per la manutenzione sono stati in grado di riparare il condotto danneggiato.“Si è trattato di un semplice guasto che abbiamo individuato con tempestività – spiega Felice Perani, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’istituto superiore seriano -. Le lezioni stanno proseguendo regolarmente, gli studenti sono già rientrati nelle”.Lo scoppio delladelaveva provocato l’allagamento di, con gli studenti temporaneamente spostati in altri spazi dell’edificio scolastico, tra cui la palestra.