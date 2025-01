Maltempo in Sicilia a Catania un uomo resta intrappolato nell’auto sommersa Domani allerta arancione in Calabria e rossa in Sardegna – Il video

Leggi su Open.online

Vento forte, allagamenti, alberi caduti e piogge intense. Sono gli effetti delche in queste ore sta colpendo principalmente la, lae in misura minore la. Secondo le previsioni continuerà a farlo anche nelle prossime ore, per questo in tutte e tre le regioni è stata diramata l’meteo perinine gialla in. Sotto osservazione anche la Puglia e la Basilicata. Infatti, il vortice tunisino Gabri nelle scorse ore si è spostato verso Nord, investendo buona parte del Sud Italia, portando piogge torrenziali e disagi.: «in auto salvato con il gommone»Tra le città più colpite c’ècon allagamenti sia nel Comune sia nella provincia. A Misterbianco, nella Piana, un automobilista è rimastonella sua auto ed è stato soccorso dai vigili del fuoco con un gommone.