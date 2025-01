Formiche.net - La Luna a un passo dall’Italia. Il nuovo record della missione Lugre

A soli due giorni dal lancio, lacongiunta tra l’Agenzia spaziale italiana (Asi) e la Nasa, denominatar Gnss receiver experiment), ha stabilito ilper l’acquisizione di un segnale di navigazione satellitare globale (Gnss), a una distanza di quaranta raggi terrestri, oltre duecentomila chilometri dalla Terra. Un traguardo che supera il limite precedentemente fissato dalla Nasa. Il presidente dell’Asi, Teodoro Valente, ha celebrato il successo sottolineando come si tratti di “unper l’Italia nello spazio”. Come spiegato dal presidente, il sistema “nel suo viaggio verso laha superato il Guinnes delle comunicazioni oltre l’orbita terrestre”, ringraziando per il risultato la società Qascom, che ha interamente sviluppato in Italia per conto dell’Asi l’apparecchi, e a “tutto il team di Asi che ha lavorato tenacemente e senza sosta per raggiungere questo eccezionale traguardo”.