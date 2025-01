Thesocialpost.it - Cuba, un minibus di turisti italiani ha avuto un incidente: sono morte due persone

Giovedì a, unche trasportavain un tour organizzato haun gravesull’autostrada nei pressi di Aguada de Pasajeros, nella regione centro-meridionale dell’isola. L’ha provocato ladi due: l’autistano del mezzo e la guida italiana che accompagnava il gruppo. Tra i passeggeri, tutti, seirimasti feriti, di cui tre versano in gravi condizioni ericoverati in terapia intensiva.Il veicolo, di proprietà dell’agenzia di noleggio Transtur, era partito dall’Avana. Durante il tragitto, è uscito di strada, ha urtato un parapetto e si è ribaltato nel fossato che separa le carreggiate. Non è ancora stato accertato se l’abbia coinvolto altri mezzi. Le vittimestate immediatamente soccorse, e i feritistati trasportati all’ospedale di Cienfuegos, la città più vicina al luogo dello schianto.