Isaechia.it - Amici, Mida lancia una frecciatina a Coez, ma poi cancella tutto: ecco cos’è successo

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse ore l’ex allievo di23ha pubblicato sui social alcune frecciatine dirette a, il quale proprio oggi ha rilasciato il suo nuovo singolo, intitolato Mal di te.Proprio per via del titolo del brano, che ricorda la canzone Maldite, che l’ex allievo diaveva presentato a Sanremo Giovani due anni fa,ha deciso di dire la sua sul suo profilo Instagram, ironizzando sulla scelta del collega del titolo dato al brano:Bello il nuovo pezzo di. Soprail gioco di parole con Malditè l’ho trovato molto originale.Poco dopo,ha deciso dire, ma ormai era già tardi, dal momento che le parole del cantante avevano fatto il giro del web e come sempre diviso il pubblico, tra chi si è schierato dalla sua parte e chi invece ha trovato fuori logo le parole dinei confronti di