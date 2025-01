Gossipnews.tv - Scoppia il Gossip ad Amici: Nasce Una Nuova Coppia!

Leggi su Gossipnews.tv

Unainaspettata scalda il cuore ed ilad24. Nuove emozioni in arrivo. Ecco che cosa è successo!Il daytime di24 ha regalato emozioni forti e colpi di scena che non hanno lasciato indifferenti fan e telespettatori. Durante la consueta gara a squadre, Nicolò, Luk3 e Jacopo Sol si sono esibiti davanti al Maestro Adriano Pennino. Nonostante l’impegno, Nicolò ha ricevuto critiche che lo hanno profondamente colpito. Pennino ha apprezzato il suo talento, ma ha sottolineato che la canzone scelta non valorizzava le sue capacità, lasciando il giovane artista con un senso di inadeguatezza. Alla fine, la classifica lo ha visto piazzarsi al terzo posto, dietro Jacopo e Luk3.Questo giudizio, unito alle difficoltà già vissute durante le ultime puntate, ha portato Nicolò a un vero e proprio crollo emotivo.