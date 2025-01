Liberoquotidiano.it - "Ogni maledetta domenica", un film girato quando Oliver Stone era ancora uno dei primi

Warner TV ore 23.55. Con Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid. Regia di. Produzione USA 1999. Durata: 2 ore e 26 minuti LA TRAMA Una squadra di football (americano) minaccia di retrocedere. Arriva una nuova presidentessa. Bella e carogna. Uno di quei neo dirigenti che appena arrivano vogliono cambiare tutto. Compreso l'allenatore che è alla guida da molte stagioni. Troppe, secondo la prepotente donna.lui è in procinto di essere fatto fuori la squadra torna a vincere per merito di un quarterback antipatico a tutti e non solo perchè è nero. PERCHÈ VEDERLO Perché è sempre undierauno dei. Naturalmente urlato, parossistico,alla diavola (con sequenze frenetiche alternate a improvvisi , e furbi, "ralenti").