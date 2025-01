Top-games.it - Le 5 migliori ambientazioni di Dark Souls

Leggi su Top-games.it

La serieè famosa per la sua difficoltà, ma anche per la sua capacità di creare mondi affascinanti e suggestivi, pieni di dettagli, misteri e segreti. Tra le tanteche abbiamo visitato nei tre capitoli della saga, quali sono le più belle e memorabili?Ecco la nostra classifica delle 5di, passando anche per Demon’se Bloodborne.Santuario di Amana (2), assolutamente tra lediIl Santuario di Amana è una delle zone più ostiche e frustranti di2, ma anche una delle più incantevoli. Si tratta di un antico tempio sommerso dall’acqua, dove si nascondono stregoni, mostri acquatici e giganteschi guardiani.L’atmosfera è resa magica dalla presenza di funghi luminosi, rovine coperte di vegetazione e soprattutto dalle melodie delle streghe del canto, che ci ipnotizzano con le loro voci mentre ci attaccano con le loro magie.