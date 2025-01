Ilrestodelcarlino.it - Il giallo di Ematologia. Carlo Lucarelli in tv: “Il mistero resta irrisolto”

Pesaro, 15 gennaio 2025 – “Quando muore qualcuno, sparisce dall’investigazione e i misterino misteri. Per questo penso, anche da giallista abituato a ’pensar male’, che sarebbe stato bello indagare sulla sua morte”. La morte, per suicidio, è quella dell’infermiere disospettato di essere la “manina” che sabotò le trasfusioni, mentre a chiedere o quanto meno a desiderare che sia fatta chiarezza è, scrittore di fama, che ha intrecciato l’intero corso della sua vita con alcuni dei più grandi misteri italiani, e che sabato scorso, ospite di Peter Gomez a “La Confessione”, ha ripercorso per alcuni minuti l’enigma insoluto che forse più di qualsiasi altro l’ha scosso, perché ha coinvolto il padre Guido, che fu accusato e poi assolto per la morte di nove persone ricoverate nel reparto diche lui dirigeva.