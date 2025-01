Secoloditalia.it - Compleanno in missione ad Abu Dhabi per Meloni: summit sull’energia e bilaterale con bin Zayed

inper Giorgia. Il presidente del Consiglio, che oggi compie 48 anni, è arrivata nella serata di ieri ad Abu, dove stamattina interverrà alla Sustainability Week, il, che si svolge da oltre quindici anni per promuovere il dialogo e la collaborazione tra governi, settore privato e società civile sullo sviluppo sostenibile., secondo quanto trapelato, nel suo discorso ribadirà il ruolo dell’Italia come “hub” energetico del Mediterraneo e snodo per i flussi tra Europa e Africa. A margine del, inoltre, il premier assisterà alla firma di un accordo quadro per la costruzione di una nuova infrastruttura energetica e avrà uncon il presidente Mohammed bin, durante il quale i due leader, oltre ad affrontare i temi delle crisi internazionali, approfondiranno le possibilità di potenziare i rapporti economici tra i rispettivi Paesi e la cooperazione nell’ambito del Piano Mattei.