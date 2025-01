Ilrestodelcarlino.it - Bilancio di previsione: "Aumenti per le famiglie"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

a raffica e anche da morti si pagherà di più. È questa, in estrema sintesi, la preoccupazione espressa da Coalizione Civica per le scelte contenute nelprevisionale 2025-2027 del Comune di Reggio Emilia che sarà votato lunedì prossimo in consiglio comunale. "Questo– commenta Dario De Lucia, consigliere di Coalizione Civica – dimostra due costanti: una continuazione nel solco Pd degli ex sindaci Delrio e Vecchi e un grave disinteresse verso chi già oggi fatica ad arrivare a fine mese e alla classe media.sulle rette scolastiche, ai lavoratori dei mercati e sulle tariffe cimiteriali sono misure che sottraggono risorse ae lavoratori". I principaliprevisti riguardano le rette scolastiche: per le scuole dell’infanzia, un aumento annuo totale stimato di 151mila euro mentre per la refezione scolastica ben 235mila euro.