Una ventata di buonumore

Andrea Paci "Mi ricordo la prima volta che ti ho visto in palestra al Gymnastic club per una prova di pallacanestro.e mi facesti morire dal ridere.poi alla canzonetta della Burlamacco 81.noi ci si veniva mascherati con i coriandoli nei sacchi.io portavo il megafono e ci salutavamo.io in galleria e tu dal palco.Grazie per aver fatto ridere una città. Ci hai fatto stare bene". Per sua ammissione, Umberto Cinquini era attualmente il suo carrista preferito: "Mi hai sempre portato il– ha scritto sulla sua pagina facebook – e ti assicuro che non è facile. Grazie Claudio"