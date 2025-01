Lettera43.it - Maltempo, treni cancellati o in ritardo di ore sulla Salerno-Reggio Calabria

Leggi su Lettera43.it

Il, tra pioggia e forte vento, sta causando seri disagi lungo la linea ferroviaria-Paola-: stop fra Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido, dove le violente raffiche di vento hanno trascinato oggetti metallici sui binari. Sono almeno nove itra Alta Velocità e Intercityo limitati, mentre altri cinque sono fermi. I ritardi per duenotturni sono arrivati a quasi sei ore. Complicati gli spostamenti alternativi: non è infatti possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale. Disagi anchetratta dell’AltaVelocità tra Firenze e Roma. In questo caso però a causa di un guasto alla linea tra Valdarno e Arezzo: tecnici al lavoro per risolverlo, ma la circolazione è rallentata e si registrano ritardi di circa 50 minuti.