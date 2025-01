Ilfattoquotidiano.it - L’Fbi a casa di Ben Affleck per un’indagine: ecco cosa è successo

di Ben. Durante lo scorso fine settimana il sito TMZ ha rivelato, con tanto di ricco servizio fotografico, di una inattesa visita degli agenti nelladell’attore a Los Angeles., insieme agli sceriffi della contea di Los Angeles, ha fatto irruzione nel quartiere di Brentwood, dove ora vive Ben, dopo aver divorziato di recente dall’ex moglie Jennifer Lopez, e vicinissimo alle zone evacuate e distrutte dai copiosi incendi sviluppatisi tra Pacific Palisades e Eaton.Secondo TMZ gli ufficiali delle forze dell’ordine erano nella zona per indagare su un incidente in cui un drone privato è entrato in collisione con un aereo antincendio, danneggiandolo. L’aereo stava aiutando il LAFD a combattere gli incendi boschivi che finora hanno causato 24 vittime e distrutto migliaia di case nell’area di Los Angeles.