Imprenditore scomparso a Modena, c’è un arresto per omicidio volontario

, 14 gennaio 2025 – C'è una svolta nel caso della scomparsa di Salvatore Legari,edile di 54 anni, padre di due figli,dal 13 luglio 2023. I carabinieri del reparto operativo-nucleo investigativo dihanno arrestato un 38enne, modenese, accusato die occultamento di cadavere. I militari, su delega della Procura, hanno eseguito la misura disposta dal Gip del tribunale di. Per gli investigatori la vittima vantava un importante credito nei confronti dell'indagato, per rapporti di lavoro, e doveva riscuoterlo proprio il giorno della scomparsa. Salvatore Legari aveva vissuto a lungo a Reggio Emilia prima di trasferirsi acon la nuova compagna e i figli, che vivono ancora a Reggio. L'uomo faceva la spola trae Bologna per lavoro.