Isaechia.it - Uomini e Donne, una mossa social della mamma di Martina De Ioannon spoilera la scelta?

Leggi su Isaechia.it

Tra poche ore la tronista diDecomunicherà chi, tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, sarà la sua.L’ex protagonista dell’undicesima edizione di Temptation Island (a cui partecipò insieme all’ex Raul Dumitras) ha trascorso la sera primafatidicain compagnia delle sue amiche, che hanno raccolto le sue confidenze in videochiamata (come vi abbiamo riportato QUI). Il trono diè certamente quello che ha appassionato di più i telespettatori del dating show e in molti, ormai, sono curiosi di scoprire chi sceglierà tra Ciro e Gianmarco. L’attesa che precede la diffusione delle anticipazioni sulla registrazionenuova puntata diè tanta. Nel frattempo, gli utenti deihanno espresso le proprie preferenze sui due corteggiatori.