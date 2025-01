Lanazione.it - San Giuliano Terme: messo in sicurezza tratto di via Turati

San, 11 gennaio 2024 - Dopo avere effettuato i primi lavori di messa indella viaad Arena Metato, condotti dal Comune di San, l'Amministrazione comunale fa un punto della situazione a seguito delle criticità che hanno portato ad intervenire con parziali modifiche alla viabilità. “Nello scorso dicembre – spiegano il vicesindaco con delega alla viabilità e l'assessora ai lavori pubblici Fabiana Coli – si è verificato un cedimento del ciglio stradale con interessamento del margine stradale di via, per uninteressato di circa 90 metri, lungo la sponda del fosso del Fiumaccio di proprietà del genio civile regionale, interpellato in occasione della criticità. L’Amministrazione comunale si è attivata da subito per il monitoraggio e la messa indella strada con l’istituzione di una senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile, mentre nei primissimi giorni di gennaio si è ulteriormente intervenuti con la posa in opera di teli plastici per evitare che il terreno venga impregnato d'acqua a causa delle piogge, che potrebbero comportare l’aumento del rischio di cedimenti di detriti nell’alveo del fosso”.