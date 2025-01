Rompipallone.it - Napoli, che schiaffo alla Juve: Manna piomba su un obiettivo bianconero

Ilè pronto a beffare lantus sul calciomercato: il dsto su unIlprimo in classifica continua a vincere: nel posticipo di ieri regolato anche il Verona – una delle tre squadre che in campionato ha battuto gli azzurri – con autorete di Montipò e gol di Anguissa. Anche nella sfida contro gli scaligeri, la squadra azzurra ha mostrato una grande solidità difensiva e soprattutto la cattiveria agonistica giusta per “azzannare” l’avversario come fosse una preda famelica.Un lavoro straordinario, fin qui, da parte di Antonio Conte che ha saputo daresquadra la sua impronta e la voglia di essere famelici. E così ieri, nonostante mancasse l’intera catena di sinistra titolare – Olivera per infortunio, Kvaratskhelia ad un passo dcessione – la squadra se l’è cavata egregiamente, con Spinazzola e David Neres tra i più positivi.