Oasport.it - Mondiali pallamano 2025: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv, streaming

L’inizio deidiè sempre più vicino. Il torneo iridato che metterà in palio lo scettro planetario sta per decollare e questa volta fra le 32 squadre partecipanti ci sarà anche l’Italia, cosa che non accadeva dal 1997.Gli uomini di Riccardo Trillini saranno di scena a Herning, in Danimarca, nel Girone B del Preliminary Round, dove sfideranno nell’ordine la Tunisia (martedì 14 gennaio h 17.30), l’Algeria (giovedì 16 gennaio h 18.00) e i favoritissimi padroni di casa della Danimarca (sabato 18 gennaio h 20.30).L’obiettivo sarà quello di cercare di passare il primo turno. Per farlo, Parisini e compagni, dovranno necessariamente arrivare nelle prime tre della classifica del girone sorteggiato.Di seguito il, gli, ile tutte le possibilità per seguire i matchaidi