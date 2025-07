Cambio di programma per il No Borders Music Festival | spostati i concerti del 2 agosto

Il No Borders Music Festival, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione, cambia location per il suo terzo weekend di concerti a causa delle previsioni meteo avverse su Sella Nevea. L’organizzazione ha annunciato che, per garantire la sicurezza di pubblico e artisti, gli eventi previsti per. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: borders - music - festival - concerti

No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika - No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilità .

Pietrasanta in Concerto alla XIX edizione, Music Without Borders - Roma, 15 mag. (askanews) – Torna ad animarsi di grande musica il cinquecentesco Chiostro di Sant’Agostino grazie alla XIX edizione di Pietrasanta in Concerto, festival ideato dalla star del violino, collezionista e fine conoscitore delle arti visive Michael Guttman.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

Sabato qui per il No Borders Music Festival non stiamo più nella pelle! Ricordiamo che per accedere all'area concerti e assistere al nostro concerto è necessario aver acquistato il biglietto per il concerto di Ben Harper. Inutile dire che ne vale la pena! Vai su Facebook

#NoBorders2025 @mikasounds tra le dolomiti per il #NoBordersMusicFestival - https://dailymotion.com/video/x9nauo0 via @Dailymotion Vai su X

NUOVE DATE E ORARI PER IL TERZO WEEKEND DI CONCERTI DI NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2025; #Jovabikeparty, la festa è al No Borders Music Festival con Jovanotti; Al ‘No Borders Music Festival’ Lucio Corsi incanta 5 mila persone ai Laghi di Fusine.

No Borders Music Festival 2025: 30 anni di natura, musica e libertà - Musica, bici e natura: il No Borders Music Festival 2025 compie 30 anni ai Laghi di Fusine con Jovanotti, Lucio Corsi e un’anima sostenibile. Lo riporta msn.com

Concerti Jovanotti 2025: cosa sappiamo - Jovanotti ha chiuso la sua serie di concerti del 2025 al No Borders Music Festival in Friuli. Si legge su lettera43.it