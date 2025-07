Andrea Stramaccioni eroico | si getta in mare e salva due ragazze che stavano annegando

L'allenatore, nonché apprezzato talent della TV, in Puglia insieme a un bagnino ha salvato due ragazze che stavano annegando: "Non bisogna essere imprudenti. La vita è il bene più prezioso di tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stramaccioni salva due ragazze che stavano annegando: "Ma non chiamatemi eroe" - Il racconto dell'ex allenatore dell'Inter: "Una delle due ragazze era in stato di shock, pensava di morire.

