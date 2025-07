Cancro la Covid può risvegliare le cellule tumorali dormienti | rischio metastasi dai virus respiratori

Un team di ricerca statunitense ha scoperto una forte correlazione tra infezioni virali - come Covid e influenza - e il rischio di risveglio di cellule tumorali dormienti del cancro al seno, con un significativo aumento del rischio di metastasi. "Le cellule tumorali dormienti sono come le braci rimaste in un falò abbandonato, e i virus respiratori sono come un vento forte che riaccende le fiamme", ha affermato il principale autore dello studio pubblicato su Nature. 🔗 Leggi su Fanpage.it

