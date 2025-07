StMicroelectronics smentisce esuberi a Catania | Nessun licenziamento solo una stima dei pensionamenti

Nessun piano di esuberi è stato annunciato per il sito catanese di StMicroelectronics. A chiarirlo è la stessa azienda con una nota ufficiale, in risposta al comunicato diffuso dalla Fiom Cgil di Catania, che parlava di un piano per 206 uscite dal sito etneo. "La cifra riportata – precisa la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

