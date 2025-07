Una sfida da brividi, contro la corazzata, assieme alla Virtus Roma, del girone. Il calendario di serie B, che ieri ha reso nota solo la prima giornata e che oggi completerĂ tutto il cammino, non è stato clemente per la neopromossa Adamant Ferrara. Il debutto infatti, presumibilmente in una cornice di pubblico importante, da Ferrara e anche sul fronte ospite, sarĂ in casa contro la Pielle Livorno. Proprio loro, una big annunciata, carica di storia e tradizione, il cui obiettivo è raggiungere al piano di sopra i cugini della Libertas, che guarda caso, quel giorno riceveranno la Sella Cento. Ma torniamo alla Pielle, allenata dall’ex ferrarese Turchetto (arrivato la scorsa stagione durante il campionato e poi confermato dopo un buon playoff) e con tra le sue fila Michele ’Tatu’ Ebeling (foto), che scende dunque tra i cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Anche l’Adamant trova Livorno. E’ la Pielle di ’Tatu’ Ebeling