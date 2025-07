siena doppie sedute di allenamento bellazzini vuole una squadra al top

E’ impegnata in doppie sedute di allenamento, la Robur, in questa fase della preparazione estiva. Mister Bellazzini fa lavorare sodo i suoi ragazzi perché si facciano trovare pronti ai primi impegni ufficiali della stagione che sta per aprire i battenti (il 31 agosto il debutto nella Coppa Italia ). Dopo la partitella in famiglia contro la Juniores disputata domenica, sabato i bianconeri sosterranno la prima amichevole in programma nel mese di agosto, contro la Castiglionese, squadra che milita nel campionato di Eccellenza. Il livello dei test andrà poi a salire, strada facendo: sul cammino del Siena, l’Unipomezia, il Ghiviborgo, il Cittadella Vis Modena e non è detto che nel calendario non possa essere inserito qualche altro appuntamento, per mettere altra benzina nel motore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

