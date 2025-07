Ucraina le notizie del 31 luglio – Attacco russo a Kiev | 6 morti tra cui un bambino

Mentre i negoziati per un accordo di pace restano ancora bloccati nonostante il nuovo ultimatum del presidente americano Donald Trump al leader russo Vladimir Putin, in Ucraina proseguono i bombardamenti di Mosca: nella notte in un attacco sulla capitale Kiev sono morte sei persone tra cui un bambino. Ecco tutte le notizie di oggi 31 luglio dal conflitto in diretta. Guerra Russia-Ucraina, le news del 31 luglio LIVE Tutte le notizie dal conflitto tra Mosca e Kiev, di oggi 31 luglio, tra la situazione sul campo e gli sforzi diplomatici. Inizio diretta: 310725 07:00 Fine diretta: 310725 23:30 08:12 310725 Attacco russo a Kiev, 6 morti tra cui un bambino Almeno 6 persone, tra cui un bambino di 6 anni, sono morti in un attacco russo con missili e droni su Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

