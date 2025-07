LUCCA Finalmente! E’ previsto per questo pomeriggio l’o.k. da parte del Comitato Regionale Toscano alla iscrizione della Lucchese in sovrannumero nel campionato di Eccellenza, che come noto, inizierà il 14 settembre. Un documento che permette ora alla società rossonera di poter tesserare i giocatori che rispondono al "profilo" voluto dal neo mister Sergio Pirozzi. E come abbiamo scritto da diversi giorni, i primi saranno quelli di Milan, Caggianese e Santeramo. La seconda notizia certa è che domenica mattina inizierà il ritiro pre campionato a Montecatini Terme, con i giocatori, che hanno già effettuato le rituali visite mediche, che potranno così iniziare da subito gli allenamenti allo stadio Mariotti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese è il giorno verità. Di Masi nello staff tecnico