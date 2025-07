La tessera del partito a 16 anni la folgorazione per Meloni e la campagna elettorale di nonna Maria

Come è nata la passione per la politica?“Si tratta di un percorso autonomo. L’unico precedente di attività di questo genere in famiglia è stato quello di mio padre, consigliere comunale ad Artegna tra fine anni ’80 e primi ’90, come rappresentante del Partito social democratico italiano. Ma smise. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Peculato e violazione delle norme elettorali: chiesti due anni e dieci mesi di carcere per Salvatore Gallo del Partito Democratico - Due anni e dieci mesi di carcere. È questa la richiesta di condanna presentata ieri, venerdì 9 maggio 2025, dal sostituto procuratore Valerio Longi per Salvatore Gallo, 85 anni, nome storico del Pd Torinese.

Partito Liberaldemocratico: "La videosorveglianza con lettura delle targhe, 10 anni di attesa e ancora nulla" - "Il progetto rete Man e Videosorveglianza parte 10 anni orsono. Del progetto iniziale si ricorda l’importo inusitato di 10 milioni di euro, le circa 500 telecamere, la lettura delle targhe poste nei principali snodi viari per la rilevazione degli autoveicoli attenzionati.

Morto Nesi, banchiere rosso. Un monumento del potere.

La tessera del partito a 16 anni, la folgorazione per Meloni e la campagna elettorale di nonna Maria - Il capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale, Luca Onorio Vidoni, si racconta in un'intervista. Riporta udinetoday.it