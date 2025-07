Torturati e impiccati in Iran | interviene l’Onu

Torturati e impiccati dopo un processo sommario con l’accusa di “ribellione armata contro lo Stato”, “inimicizia contro Dio” e “corruzione sulla terra”: è accaduto domenica nella prigione di Ghezel Hesar a Karaj, a nord di Teheran, in Iran. Behrouz Ehsani, 69 anni, e Mehdi Hassani, 48 anni, arrestati nel settembre del 2024, erano affiliati al . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Torturati e impiccati in Iran: interviene l’Onu

In questa notizia si parla di: torturati - impiccati - iran - interviene

Iran, impiccati in segreto due dissidenti politici - Nei primi sette mesi del 2025, non ancora terminati, in Iran sono state eseguite quasi 700 condanne a morte. Secondo lepersoneeladignita.corriere.it

Iran: Amnesty International, impiccati in segreto due dissidenti politici - Nei primi sette mesi del 2025, non ancora terminati, in Iran sono state eseguite quasi 700 condanne a morte. Segnala agensir.it