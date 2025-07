A Gaza ancora donne e bambini uccisi Senato Usa respinge la proposta per bloccare la vendita di armi a Israele

Il femminismo deve includere il dolore delle donne di Gaza: sennò, cosa stiamo costruendo e per chi? - In questi giorni sul web sta girando un messaggio di Nadine Quomsieh, femminista e narratrice palestinese, co-direttrice del Circolo dei Genitori-Forum delle Famiglie, che vive a Betlemme.

Gaza, Israele attacca una scuola. Almeno 16 morti, tra cui donne e bambini: le immagini delle macerie - A Gaza, un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola, trasformata in rifugio, ha ucciso almeno 16 persone, per lo più donne e bambini.

OSA Polizia: "Mancato rispetto impegni verso Forze dell’Ordine, miliardi di € in spese militari e dramma umanitario a Gaza, con donne e bambini brutalmente trucidati" - Scelte politiche destinano miliardi di euro in spese militari, per aumentare fino al 2% la quota del PIL destinata alla Difesa, seguendo una logica di riarmo che riteniamo cieca, pericolosa e in totale contrasto con i principi costituzionali di pace.

In #Medioriente proseguono gli attacchi su #Gaza: ancora donne e bambini uccisi. Oltre 100 ong: "E' carestia di massa". Domani missione l'inviato #Witkoff a #Roma, incontri con #Israele e #Qatar. Al #Tg2Rai ore 13,00 #23luglio Vai su X

Ancora una strage di civili a #Gaza: 9 bambini e 4 donne uccisi mentre erano in fila per il cibo a Deir al Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza. Il massacro è avvenuto durante la distribuzione di aiuti alimentari condotta dalla ONG Project Hope, partne Vai su Facebook

L'UNICEF sui bambini uccisi durante una distribuzione di aiuti nutrizionali nella Striscia di Gaza; Netanyahu: «Non c'è fame a Gaza». La risposta di Trump: «Molta gente muore di fame». Coloni israeliani attaccano villaggio cristiano in Cisgiordania.

A Gaza ancora donne e bambini uccisi. Senato Usa respinge la proposta per bloccare la vendita di armi a Israele - Il senato degli Stati Uniti ha bloccato due risoluzioni che avrebbero impedito la vendita di armi a Israele in risposta alle vittime civili di Gaza. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Gaza, raid dell'Idf: 10 morti. Witkoff vola in Israele, oggi l'incontro con Netanyahu - L'inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente Steve Witkoff arriva in Israele dopo aver rinviato la visita nelle scorse settimane ... Lo riporta ilgazzettino.it