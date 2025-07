Mercato FolloGavo rinforzo in difesa Dall’Empoli arriva Rovere

Una ’freccia’ in più per il Follonica Gavorrano. Il gruppo a disposizione di mister Francesco Baiano aumenta con l’innesto del giovane terzino destro Alessandro Rovere, classe 2007, proveniente dal vivaio dell’ Empoli, a dimostrazione degli ottimi rapporti tra le due società che vanno avanti da tempo. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, dove è arrivato a 14 anni dalla società calabrese Segato Juventus, ha proseguito poi la sua esperienza nelle formazioni giovanili azzurre. Alto 1,80, grande velocità di base e ottime capacità di inserimento, può ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato. FolloGavo, rinforzo in difesa. Dall’Empoli arriva Rovere

In questa notizia si parla di: rovere - empoli - mercato - follogavo

