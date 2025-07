Usa panico su volo Delta | 25 passeggeri feriti dalle violente turbolenze

Come è possibile che una semplice turbolenza abbia scatenato una serie simile di eventi? La risposta risiede nel cambiamento climatico che sta aumentando la probabilità delle "turbolenze in aria limpida", che sono imprevedibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Usa, panico su volo Delta: 25 passeggeri feriti dalle violente turbolenze

