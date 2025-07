Germania | le prime pagine

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: "Il governo presenta un bilancio con 174 miliardi di debiti". "Cala l'economia tedesca". "L'assurdità del linguaggio di genere". "La prossima sovvenzione fallimentare ", a partire dal caso di Intel che decide di non costruire uno stabilimento a Magdeburg. SUEDDEUTSCHE ZEITUNG: "tutti nel governo devono risparmiare". "Morte nelle montagne", su Laura Dahlmeier. "Il terremoto in Kamchatka e le sue conseguenze". DIE WELT: "Klingbeil: il governo deve risparmiare". "È troppo semplice diventare tedeschi". "Laura Dahlmeier (1993-2025)". HANDELSBLATT: "Bosch punta di nuovo alle automobili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania: le prime pagine

